Ростовчанка обвинила в изнасиловании сына вице-президента «Лукойла»

Сына вице-президента «Лукойла» 22-летнего Руслана Шамсуарова обвинили в изнасиловании девушки в Москве

Заявление на сына бизнесмена об изнасиловании в полицию написала 23-летняя жительница Ростова-на-Дону. По словам источника BFM, инцидент произошел в ночь с 3 на 4 ноября в московской квартире Шамсуарова. По словам девушки, он не раз силой принудил ее к близости и выгнал. В больнице у нее зафиксировали гематомы на руках и предплечьях, с медицинскими документами она отправилась в ОВД по району Дорогомилово. Материалы для проведения доследственной проверки направили в СКР.

Издание также отмечает, что с адвокатом девушка не пожелала общаться.

По данным РЕН ТВ, Шамсуаров заявил правоохранителям, что секс был добровольным, также он обвинил девушку в оказании эскорт-услуг (СМИ позже нашли ее фото на соответствующих сайтах). По другой версии телеканала, Шамсуаров приревновал девушку, когда обнаружил, что она отправляла своему бывшему парню свои обнаженные фотографии.

Источники также отмечают, что молодые люди были давно знакомы — их познакомила стритрейсерша Мара Багдасарян.

Сейчас следователи должны провести доследственную проверку.

Как сообщали Юга.ру, в 2016 году Шамсуаров оказался замешан в скандал с гонками на Gelandewagen по Москве. Тогда его обвиняли в неповиновении полиции, от которой на большой скорости пытались скрыться участники гонки, среди которых была и Багдасарян. Суд признал Шамсуарова виновным в оскорблении сотрудников ДПС и назначил ему 300 часов обязательных работ. Автомобиль был конфискован.