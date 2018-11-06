В аэропорту Севастополя обнаружили немецкую авиабомбу

Крым

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На территории аэропорта Бельбек в Севастополе ликвидируют немецкую авиабомбу времен войны

Предмет, напоминающий бомбу, нашли рабочие при строительстве взлетно-посадочной полосы. При выемке грунта они случайно подцепили боеприпас ковшом экскаватора.

Территорию оцепили сотрудники Росгвардии, строительные работы приостановили. Взрывотехники выяснили, что обнаружена немецкая авиабомба SD-70 весом 70 кг. Сейчас сотрудники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут» и УМЧС по Севастополю занимаются ликвидацией боеприпаса, передает ИА «Крыминформ».

Как сообщали Юга.ру, на прошлой неделе крымские пиротехники уничтожили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны весом 250 кг в акватории Севастополя.

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