В Ингушетии депутат Народного собрания попал в реанимацию

Ингушетия

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В Ингушетии 61-летнего депутата Абдул-Вагапа Осканова в тяжелом состоянии доставили в больницу

«Депутат в последние годы страдает от сильной атрофии мышц конечностей. Его состояние резко ухудшилось, давление повысилось до 200, и он экстренно был доставлен в реанимационное отделение ингушской республиканской больницы», — цитирует «Интерфакс-Юг» источник. 

По его словам, врачи оценивают состояние политика как тяжелое.

Абдул-Вагап Осканов — депутат шестого созыва, член комитета по аграрной политике и природопользованию Народного собрания Ингушетии, участник фракции «Единая Россия», кавалер Ордена «За заслуги». 

С 1993 по 1998 годы Оксанов работал начальником оперативной группы Совета министров Ингушской республики, с 1998 по 2003 годы возглавлял контрольно-ревизионное управление при президенте республики.

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