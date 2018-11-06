В Ингушетии депутат Народного собрания попал в реанимацию

В Ингушетии 61-летнего депутата Абдул-Вагапа Осканова в тяжелом состоянии доставили в больницу

«Депутат в последние годы страдает от сильной атрофии мышц конечностей. Его состояние резко ухудшилось, давление повысилось до 200, и он экстренно был доставлен в реанимационное отделение ингушской республиканской больницы», — цитирует «Интерфакс-Юг» источник.

По его словам, врачи оценивают состояние политика как тяжелое.