В Краснодаре мужчина хотел навестить друга, но зашел в квартиру к спящей девушке и украл ее телефон

В Краснодаре мужчина зашел в чужую квартиру и украл телефон, пока хозяйка спала

В полицию обратилась 18-летняя местная жительница. Она сообщила, что проснулась в своей квартире на улице Октябрьской от постороннего шума и заметила пьяного незнакомого парня. Мужчина рассказал, что дверь была незаперта, а он пришел навестить своего давнего приятеля, который жил в этой квартире два года назад. Девушка потребовала, чтобы молодой человек ушел. После этого она обнаружила, что из комнаты пропал мобильный телефон стоимостью около 10 тыс. рублей.

Полицейские составили ориентировку и установили всех прежних жильцов квартиры. Один из них узнал по описанию внешности своего знакомого. Им оказался ранее судимый за побои 26-летний житель Темрюкского района, его доставили в отдел полиции.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.