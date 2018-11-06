Курорт «Роза Хутор» посетили за летний сезон 900 тыс. отдыхающих
На горном курорте «Роза Хутор» завершился летний сезон — 2018, который длился с 27 апреля по 5 ноября
За это время на курорте побывали около 900 тыс. гостей. Это такой же показатель, как и за аналогичный период 2017 года. Средняя загрузка отелей «Роза Хутор» в высокий сезон (с 1 июня по 30 сентября) превысила прошлогодний показатель на 5% и составила 65%, сообщили 6 ноября в пресс-службе курорта.
Этот летний сезон был ознаменован проходившим в России чемпионатом мира по футболу. В «Роза Долине» в течение месяца работал «Горный парк футбола». Болельщики могли смотреть прямые трансляции матчей на большом экране и слушать разборы игр. Каждый день во время ЧМ мероприятия парка посещали около 10 тыс. человек. Общее число посетивших парк во время мундиаля составило около 300 тыс. человек. Отмечается, что впервые после Олимпиады-2014 курорт принял рекордное количество иностранцев. В отелях курорта жили футбольные болельщики из более чем 70 стран мира. Также на курорт приезжали туристы с однодневными экскурсиями.
В пресс-службе уточнили, что во время летнего сезона на курорте начали работать «Детская горная академия» и веревочный городок «Йети Джунгли». Также летом состоялась премьера театрально-циркового шоу «Легенда Лайзо». В октябре начал работать интерактивный Музей археологии.
В летном сезоне — 2018 изменили и экскурсионную программу курорта. В природном парке водопадов «Менделиха» проложили новый экологический маршрут. К ранее открытым для посещения водопадам Менделя, Чара, Червонный в этом сезоне добавили еще четыре — Мишкин грот, Айя, Снежное русло и Золотой.
Гости курорта могли совмещать горный и пляжный отдых. Пляж курорта в Имеретинской долине в этом летнем сезоне впервые был удостоен экологического сертификата качества — Голубого флага.
В августе на курорте провели музыкальный фестиваль под открытым небом LiveFest Summer. Его посетили более 5 тыс. зрителей.
«Сезон показал, что популярность летнего отдыха в горах набирает обороты. Гостям интересна окружающая природа. Поэтому мы должны ответить на этот запрос и планируем совместно с Сочинским национальным парком и Кавказским заповедником развивать новое направление — экотуризм. К следующему летнему сезону мы существенно расширим карту пеших горных троп, отправной точкой которых и будет "Роза Хутор"», — сказал гендиректор курорта Сергей Бачин.
С 6 ноября на «Роза Хутор» закрыли для проведения плановых ежегодных регламентных работ основные канатные дороги: «Олимпию», «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс». Во время профилактики туристы могут воспользоваться канатной дорогой «Стрела». Гости смогут подняться из «Роза Долины» на отметку «Роза-1600».
Начало горнолыжного сезона-2018/19 запланировано на 14 декабря. Праздник «День "Роза Хутор"» состоится 22 декабря.
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