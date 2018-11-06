В Ростове после столкновения двух теплоходов возбудили уголовное дело

В Ростове 3 ноября на реке Дон из-за нарушения правил безопасности движения столкнулись два теплохода

Это произошло на 3066-м км реки Дон, в районе Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района около 5:31. При встречном расхождении столкнулись теплоходы «Глория» и «Волго-Дон 147».

В результате этого оба судна получили значительные механические и технические повреждения. Их направили на ремонтно-восстановительные работы, стоимость которых составила более 21 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). Расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.