В Ростове после столкновения двух теплоходов возбудили уголовное дело
В Ростове 3 ноября на реке Дон из-за нарушения правил безопасности движения столкнулись два теплохода
Это произошло на 3066-м км реки Дон, в районе Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района около 5:31. При встречном расхождении столкнулись теплоходы «Глория» и «Волго-Дон 147».
В результате этого оба судна получили значительные механические и технические повреждения. Их направили на ремонтно-восстановительные работы, стоимость которых составила более 21 млн рублей.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). Расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.
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