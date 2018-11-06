В краснодарском OZ МОЛЛ состоялся финальный розыгрыш автомобиля Volvo V40 Cross Country

В Краснодаре 4 ноября провели финал акции, которую проводил торгово-развлекательный комплекс OZ МОЛЛ

С 9 сентября по 4 ноября каждые две недели по воскресеньям в торговом комплексе ведущий Александр Мамин-Сибиряк проводил розыгрыши призов, которые собирали по 12 тыс. человек.

Среди участников акции разыграли пять автомобилей Volvo V40 Cross Country, десять подарков от магазинов OZ МОЛЛ, 49 подарочных сертификатов и тур «Weekend в Петербурге» с проживанием в дизайнерских апартаментах от Ginza Hotels & Apartments.

По итогам акции, которая завершилась 4 ноября, зарегистрировалось более 20 тыс. человек, в розыгрыше приняли участие 85,4 тыс. купонов. В итоге пятый автомобиль Volvo достался Александру Голубову из Туапсе, рассказали в пресс-службе торгового центра OZ МОЛЛ.

Финальное мероприятие, завершающее акцию #ozдаритvolvo, открыли выступлением барабанного шоу Top Beat и артистов светодиодного шоу InSigma. Мероприятие посетили почетные гости — президент компании Volvo Cars Russia Майкл Мальмстен и генеральный директор компании «Техно Темп» Андрей Сафонов. После торжественной речи они вручили паспорта автомобилей всем победителям розыгрыша.