В СИЗО Ростова пытались передать булочки с посыпкой из наркотика

В Ростове 4 ноября в следственный изолятор № 1 пытались передать булочки с посыпкой из наркотика

В продуктовой посылке, принятой от ростовчанина, были хлебобулочные изделия. Сотрудники СИЗО обнаружили, что четыре булочки посыпаны порошкообразным веществом белого цвета, предположительно наркотического содержания. Кроме того, они изъяли бутылку газированного напитка с неестественным осадком белого цвета.

Мужчину задержали и передали полицейским для дальнейшей проверки, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.