В СИЗО Ростова пытались передать булочки с посыпкой из наркотика

Ростовская область

Распечатать

В Ростове 4 ноября в следственный изолятор № 1 пытались передать булочки с посыпкой из наркотика

Читайте также:

В продуктовой посылке, принятой от ростовчанина, были хлебобулочные изделия. Сотрудники СИЗО обнаружили, что четыре булочки посыпаны порошкообразным веществом белого цвета, предположительно наркотического содержания. Кроме того, они изъяли бутылку газированного напитка с неестественным осадком белого цвета.

Мужчину задержали и передали полицейским для дальнейшей проверки, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

Читайте также:

Как писали Юга.ру, в Ростове женщина пыталась передать в СИЗО наркотики в вафлях. В колонию Шахт жительница Волгодонска прислала запрещенные таблетки в сале. 

Наркотики Происшествия Ростов-на-Дону
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Переворачивание лодки — штатная ситуация в парусном спорте». Организатор регаты рассказал о ЧП в Геленджике
В Дагестане арестовали экс-руководителя Минтранспорта
В Ставрополе 83-летний пенсионер врезался в мусоровоз
В СИЗО Ростова пытались передать булочки с посыпкой из наркотика
Глава Дагестана вручил Хабибу Нурмагомедову высшую награду республики
Девочка, на которую напала львица в цирке на Кубани, вышла из комы

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале