В СИЗО Ростова пытались передать булочки с посыпкой из наркотика
В Ростове 4 ноября в следственный изолятор № 1 пытались передать булочки с посыпкой из наркотика
В продуктовой посылке, принятой от ростовчанина, были хлебобулочные изделия. Сотрудники СИЗО обнаружили, что четыре булочки посыпаны порошкообразным веществом белого цвета, предположительно наркотического содержания. Кроме того, они изъяли бутылку газированного напитка с неестественным осадком белого цвета.
Мужчину задержали и передали полицейским для дальнейшей проверки, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.
Как писали Юга.ру, в Ростове женщина пыталась передать в СИЗО наркотики в вафлях. В колонию Шахт жительница Волгодонска прислала запрещенные таблетки в сале.
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