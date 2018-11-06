В Ростове на левом берегу хотят построить крытый парк аттракционов

В Ростове на левом берегу Дона на площади 2,3 га планируют построить крытый парк аттракционов

Департамент имущественно-земельных отношений города выставил на торги участок площадью 2,3 га на улице Левобережной. Предполагается, что там появится «зал для аттракционов и развлечений», пишет «РБК Ростов».

Участок хотят отдать в аренду на пять лет. Стоимость годовой аренды будет составлять 9,4 млн рублей.

Как сообщали Юга.ру, в Ростове в новом парке «Левобережный» власти хотят установить ледовый каток за 49,2 млн рублей.