В Ростове на левом берегу хотят построить крытый парк аттракционов

Ростовская область

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В Ростове на левом берегу Дона на площади 2,3 га планируют построить крытый парк аттракционов

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Департамент имущественно-земельных отношений города выставил на торги участок площадью 2,3 га на улице Левобережной. Предполагается, что там появится «зал для аттракционов и развлечений», пишет «РБК Ростов»

Участок хотят отдать в аренду на пять лет. Стоимость годовой аренды будет составлять 9,4 млн рублей.

Как сообщали Юга.ру, в Ростове в новом парке «Левобережный» власти хотят установить ледовый каток за 49,2 млн рублей.

Парки Ростов-на-Дону Строительство
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