В Ростове на левом берегу хотят построить крытый парк аттракционов
Ростовская область Наталья Евсикова
В Ростове на левом берегу Дона на площади 2,3 га планируют построить крытый парк аттракционов
Читайте также:
Департамент имущественно-земельных отношений города выставил на торги участок площадью 2,3 га на улице Левобережной. Предполагается, что там появится «зал для аттракционов и развлечений», пишет «РБК Ростов».
Участок хотят отдать в аренду на пять лет. Стоимость годовой аренды будет составлять 9,4 млн рублей.
Как сообщали Юга.ру, в Ростове в новом парке «Левобережный» власти хотят установить ледовый каток за 49,2 млн рублей.
Юбилейный концерт группы «АлисА», матчи по футболу и регби
Все культурные и спортивные события Краснодара с 6 по 11 ноября
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.