В Тимашевске на отца с сыном обрушилась стена
Краснодарский край Ксения Мареич
В Тимашевске 4 ноября на двух местных жителей при монтаже постройки обвалилась стена
По данным спасателей, при монтаже хозпостройки обвалилась саманная стена, придавив хозяина помещения и его сына. На место происшествия прибыли члены тихорецкого отряда «Кубань-Спас».
Они достали пострадавших из-под рухнувшей стены и передали их сотрудникам скорой помощи. Отец получил легкие ушибы, его сыну перебило ноги, сообщает пресс-служба «Кубань-Спас».
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