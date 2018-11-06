В Тимашевске на отца с сыном обрушилась стена

В Тимашевске 4 ноября на двух местных жителей при монтаже постройки обвалилась стена

По данным спасателей, при монтаже хозпостройки обвалилась саманная стена, придавив хозяина помещения и его сына. На место происшествия прибыли члены тихорецкого отряда «Кубань-Спас».

Они достали пострадавших из-под рухнувшей стены и передали их сотрудникам скорой помощи. Отец получил легкие ушибы, его сыну перебило ноги, сообщает пресс-служба «Кубань-Спас».