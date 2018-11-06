В Керчи планируют открыть первый ледовый каток

В Керчи к Новому году заработает первый ледовый каток

В пресс-службе администрации города сообщили, что этот проект является коммерческим. В 2017 году каток, не проработав месяца, закрыли из-за недостаточного энергоснабжения. За год предприниматель исправил недочеты.

Сейчас продолжаются работы по обустройству катка. Арену накрывают куполом. Ожидают, что каток начнет работать 15-20 декабря.

Как писали Юга.ру, в Ростове власти планируют установить в новом парке «Левобережный» ледовый каток за 49,2 млн рублей.