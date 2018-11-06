В Керчи планируют открыть первый ледовый каток
Крым Наталья Евсикова
В Керчи к Новому году заработает первый ледовый каток
В пресс-службе администрации города сообщили, что этот проект является коммерческим. В 2017 году каток, не проработав месяца, закрыли из-за недостаточного энергоснабжения. За год предприниматель исправил недочеты.
Сейчас продолжаются работы по обустройству катка. Арену накрывают куполом. Ожидают, что каток начнет работать 15-20 декабря.
Как писали Юга.ру, в Ростове власти планируют установить в новом парке «Левобережный» ледовый каток за 49,2 млн рублей.
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