В Староминском районе женщина незаконно зарегистрировала в своем доме пятерых приезжих из Армении

Краснодарский край

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Прокуратура Староминского района сняла с учета незаконно зарегистрированных граждан Армении

Местная жительница предоставила в отдел по вопросам миграции заведомо ложные сведения о намерении предоставить жилье пятерым приезжим из Республики Армении. Таким образом, женщина фиктивно поставила их на учет в России, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Прокурор района обратился в суд с заявлением о снятии незаконно поставленных на учет иностранных граждан. Суд удовлетворил требования.

Как сообщали Юга.ру, в октябре в Щербиновском районе женщина зарегистрировала в своем доме 15 приезжих.

Мигранты Прокуратура Староминский район
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