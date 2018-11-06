В Староминском районе женщина незаконно зарегистрировала в своем доме пятерых приезжих из Армении

Прокуратура Староминского района сняла с учета незаконно зарегистрированных граждан Армении

Местная жительница предоставила в отдел по вопросам миграции заведомо ложные сведения о намерении предоставить жилье пятерым приезжим из Республики Армении. Таким образом, женщина фиктивно поставила их на учет в России, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Прокурор района обратился в суд с заявлением о снятии незаконно поставленных на учет иностранных граждан. Суд удовлетворил требования.

Как сообщали Юга.ру, в октябре в Щербиновском районе женщина зарегистрировала в своем доме 15 приезжих.