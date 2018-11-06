В Краснодаре директор предприятия обманул партнеров на 3 млн рублей

В Краснодаре мужчина похитил у своих партнеров более 3 млн рублей

По версии следствия, директор торговой компании заключил договор на покупку картофеля с руководителями двух местных сельскохозяйственных предприятий. Мужчина перечислил партнерам часть суммы по договору и вывез весь товар. После этого он перестал выходить на связь и не отправил оставшиеся деньги на счет предприятий. Ущерб превысил 3 млн рублей.

Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и доставили его в отдел. Против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.