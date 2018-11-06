В Ингушетии в ДТП погиб телеведущий

В Назрани в ночь на 5 ноября в результате столкновения легковушки и КамАЗа погиб журналист НТРК «Ингушетия» Руслан Чахкиев

«Накануне произошло дорожно-транспортное происшествие в городе Назрань, в результате которого наш коллега, ведущий и автор юмористической программы "Прайм Тайм" Руслан Чахкиев и его друг Ибрагим Евлоев погибли», — рассказала редактор сайта НТРК «Ингушетия» Марина Котиева.

По данным МВД Ингушетии, авария произошла в 00:00. 27-летний Руслан Чахкиев, находившийся за рулем автомобиля Toyota Camry, врезался в припаркованный КамАЗ. В результате водитель и его 23-летний пассажир скончались на месте. Полиция установила, что Чахкиева семь раз привлекали к ответственности за превышение скорости.

Руслан Чахкиев был известным телеведущим юмористической программы «Прайм тайм».