В Ингушетии в ДТП погиб телеведущий

Ингушетия

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В Назрани в ночь на 5 ноября в результате столкновения легковушки и КамАЗа погиб журналист НТРК «Ингушетия» Руслан Чахкиев

«Накануне произошло дорожно-транспортное происшествие в городе Назрань, в результате которого наш коллега, ведущий и автор юмористической программы "Прайм Тайм" Руслан Чахкиев и его друг Ибрагим Евлоев погибли», — рассказала редактор сайта НТРК «Ингушетия» Марина Котиева.

По данным МВД Ингушетии, авария произошла в 00:00. 27-летний Руслан Чахкиев, находившийся за рулем автомобиля Toyota Camry, врезался в припаркованный КамАЗ. В результате водитель и его 23-летний пассажир скончались на месте. Полиция установила, что Чахкиева семь раз привлекали к ответственности за превышение скорости. 

Руслан Чахкиев был известным телеведущим юмористической программы «Прайм тайм».

Как сообщали Юга.ру, 2 ноября в Ингушетии в аварии погибло два человека, еще двое пострадали. 

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