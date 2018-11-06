В Крымском районе спасли пенсионерку, упавшую в овраг и сломавшую ногу

Краснодарский край

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В Крымском районе 4 ноября спасатели помогли 59-летней жительнице хутора Доманка, которая сломала ногу в лесу

Инцидент произошел днем, когда женщина вместе со своей сестрой отправилась в лес. Собирая грибы, она поскользнулась и упала в овраг. В результате падения пенсионерка сломала ногу, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Во время несчастного случая женщина была без сестры. Спасатели нашли пострадавшую в течение часа. Женщине наложили шину. Затем ее отнесли на носилках к дороге. Там ее передали родственникам.

Крымский мост Кубань-СПАС
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В Крымском районе спасли пенсионерку, упавшую в овраг и сломавшую ногу
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