В Крымском районе спасли пенсионерку, упавшую в овраг и сломавшую ногу
Краснодарский край Оксана Васильченко
В Крымском районе 4 ноября спасатели помогли 59-летней жительнице хутора Доманка, которая сломала ногу в лесу
Инцидент произошел днем, когда женщина вместе со своей сестрой отправилась в лес. Собирая грибы, она поскользнулась и упала в овраг. В результате падения пенсионерка сломала ногу, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Во время несчастного случая женщина была без сестры. Спасатели нашли пострадавшую в течение часа. Женщине наложили шину. Затем ее отнесли на носилках к дороге. Там ее передали родственникам.
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