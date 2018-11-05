Фестиваль гуманной педагогики «Зерна» в Геленджике собрал 1 тыс. участников

В Геленджике проходят мероприятия в рамках V Фестиваля гуманной педагогики «Зерна»

Мероприятие проводится для родителей и педагогов, он посвящен особенностям воспитания счастливых и успешных детей, рассказали в пресс-службе фестиваля.

Программа «Зерен» началась 2 ноября в Kempinski Grand Hotel Gelendzhik и продлится пять дней, в течение которых будут проходить мастер-классы и семинары от педагогов и практикующих специалистов.

Открытие фестиваля посетили доктор психологических наук, академик Российской академии образования Шалва Амонашвили, специалист по семейной и детской психотерапии Марина Таргакова, доктор педагогических наук, профессор Масанао Такеда, учитель 2018 года Алихан Динаев и другие. Для гостей фестиваля выступил певец и шоумен Денис Клявер.

В течение первых дней работы фестиваля приглашенные специалисты поделились авторскими находками и практическими инструментами воспитания и позитивного общения с детьми, подкрепив теоретическую часть практикумами и совместными развивающими мастер-классами.

Участниками фестиваля стали около 1 тыс. человек из регионов России и стран ближнего зарубежья.

Фестиваль гуманной педагогики «Зерна» завершит работу 7 ноября.