Под Новороссийском в ДТП с грузовиком погибли два человека

В районе Новороссийска 4 ноября случилась автомобильная авария, жертвами которой стали два человека

ДТП произошло в 9:25 на 35-м километре трассы Юровка — Раевская — Новороссийск. «По предварительным данным, 29-летний мужчина за рулем Lada Priora выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком Mercedes. В результате аварии водитель и его 33-летний пассажир от полученных травм скончались на месте», — рассказала порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.