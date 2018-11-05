Под Новороссийском в ДТП с грузовиком погибли два человека

Краснодарский край

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В районе Новороссийска 4 ноября случилась автомобильная авария, жертвами которой стали два человека

ДТП произошло в 9:25 на 35-м километре трассы Юровка — Раевская — Новороссийск.

«По предварительным данным, 29-летний мужчина за рулем Lada Priora выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком Mercedes. В результате аварии водитель и его 33-летний пассажир от полученных травм скончались на месте», — рассказала порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

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Сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что выезд на встречную полосу является одним из самых опасных маневров, который приводит к тяжким последствиям.

Как сообщали Юга.ру, в Анапе 3 ноября произошло ДТП с участием двух легковушек и грузовика, в котором погиб 22-летний парень. 

ДТП Новороссийск смерть
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