В Северной Осетии при столкновении трех машин один человек погиб и еще восемь пострадали

В Северной Осетии 4 ноября произошла авария с участием трех автомобилей

ДТП случилось в 16:30 на 548-м км трассы «Кавказ». В результате столкновения трех машин погиб 29-летний местный житель. Еще восемь человек получили травмы. Их доставили в республиканскую клиническую больницу Владикавказа.

По факту аварии проводят проверку, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службы МВД по Республике Северная Осетия — Алания.