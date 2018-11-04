В Кабардино-Балкарии с 2015 года ищут мужчину с рыжими волосами и татуировкой в виде цветка

Кабардино-Балкария

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В Кабардино-Балкарии в розыске находится 46-летний Аслан Шогенов

Он жил в Тырныаузе Эльбрусского района. С мая 2015 года мужчина не выходил на связь с родственниками. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Рост Аслана Шогенова составляет 182-184 см. Он худощавого телосложения с карими глазами и прямыми рыжими волосами. На левом предплечье мужчина имеет татуировку в виде цветка, на спине — родимое пятно в 1,5-2 см, сообщили 3 ноября в пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

Граждан, которые знают местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8 (86638) 427-90, 8 (928) 912-28-82 или 02.

Аслан Шогенов © Фото пресс-службы МВД по Кабардино-Балкарской Республике.
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В Кабардино-Балкарии с 2015 года ищут мужчину с рыжими волосами и татуировкой в виде цветка
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