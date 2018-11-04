На Кубани грузовой поезд столкнулся с легковушкой. Погиб один человек

В Краснодарском крае 4 ноября произошло ДТП с участием поезда и легкого автомобиля

Авария произошла в 11:29 на одном из железнодорожных переездов перегона Андрееводмитриевка — Курганная. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Lada Granta выехал на ж/д переезд перед приближающимся грузовым поездом.

Машинист применил экстренное торможение, однако столкновение предотвратить не удалось, сообщили в пресс-службе СКЖД.

В результате аварии погиб пассажир легковушки. Также пострадал водитель машины.

Уточняется, что ДТП не повлияло на график движения пассажирских поездов.