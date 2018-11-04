На Кубани грузовой поезд столкнулся с легковушкой. Погиб один человек

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 4 ноября произошло ДТП с участием поезда и легкого автомобиля

Авария произошла в 11:29 на одном из железнодорожных переездов перегона Андрееводмитриевка — Курганная. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Lada Granta выехал на ж/д переезд перед приближающимся грузовым поездом.

Машинист применил экстренное торможение, однако столкновение предотвратить не удалось, сообщили в пресс-службе СКЖД.

В результате аварии погиб пассажир легковушки. Также пострадал водитель машины.

Уточняется, что ДТП не повлияло на график движения пассажирских поездов.

Как сообщали Юга.ру, 3 ноября в Тимашевском районе водитель КамАЗА выехал на рельсы, где его сбил пассажирский поезд. По факту ДТП следователи начали проверку.

В результате пострадали четыре человека — машинист, его помощник, пассажир поезда, водитель КамАЗа. Их доставили в больницу. Еще 14 пассажиров поезда обратились к медикам с легкими травмами. 

ДТП Железная дорога Поезда
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