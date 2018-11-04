В Краснодаре сгорела машина адвоката Александровой. Она рассматривает версию поджога и связывает это с профессиональной деятельностью

В Краснодаре 3 ноября во дворе дома сгорел автомобиль адвоката Людмилы Александровой

Людмила Александрова рассказала порталу Юга.ру о происшествии.

«Вчера я ездила в поездку — более 400 км от города, машина 2 ноября прошла техническое обслуживание. Автомобиль 2010 года, но у него полная комплектация. Вообще никаких нареканий не было. Во время техобслуживания поменяли свечи и масло. Там компьютер очень сложный стоит, он любую проблему сразу высвечивает. Машина работала идеально», — сказала адвокат.

Она отметила, что в поездку отправилась вместе с мужем, он был за рулем. Домой они вернулись около 22:30 и припарковались во дворе.

«Я приболела. Вернувшись домой, я уснула. А проснулась от стука в дверь. Пришли соседи — молодой человек и его бабушка. Они сообщили, что у меня сгорела машина. Мы с мужем оделись и выбежали во двор. Как рассказали очевидцы, все произошло около 00:00. Горевший автомобиль обнаружил водитель, который проезжал мимо. У нас большой двор, но видеокамер нет. Водитель увидел, что горит автомобиль и начал сигналить. На шум выскочили люди из соседних подъездов. У нас окна на другую сторону выходят, поэтому мы ничего не слышали. Люди начали тушить мою машину, справа стоял автомобиль Mazda, его не затронуло. А слева была машина Lada Kalina, у нее немного подкоптилось крыло и колесо. Но люди ее сразу вытолкали и на руках перенесли на другую сторону», — рассказала Александрова.

Адвокат пояснила, что машину тушили портативными огнетушителями для автомобилей. Также вызвали пожарных. По ее словам, сотрудники МЧС справились оперативно. Если бы огонь пошел дальше, внутрь салона, и распространился до бензобака, то мог произойти взрыв. Когда они с мужем спустились, автомобиль уже потушили.

Она уточнила, что внутри сгорела электроника и кондиционер. По предположению Александровой, скорее всего машина восстановлению не подлежит.

«У меня есть предположение, что это связано с моей адвокатской деятельностью. Версия, что это связано с последним громким делом — делом адвоката Михаила Беньяша — тоже не исключается, поскольку я представляю интересы единственного свидетеля [Ирины Бархатовой]. Но может быть и другая версия, поскольку у меня было много разных серьезных дел», — предположила адвокат.

Александрова добавила, что им помог адвокат Алексей Аванесян. Он приехал на место происшествия. Затем вызвали полицию и подали заявление. Также выезжал эксперт-криминалист, он осматривал машину. В заключении адвокат сказала, что будут отрабатываться все версии случившегося.