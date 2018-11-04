В Анапе в ДТП с двумя легковушками и грузовиком погиб парень

Краснодарский край

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В Анапе 3 ноября произошла авария с участием трех автомобилей

ДТП случилось в 23:15 на пересечении улиц Владимирской и Шевченко. По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля Lada Priora на перекрестке столкнулся с машиной Merсedes, а затем с грузовиком MAN.

«В результате скончался 22-летний пассажир отечественной легковушки. Водитель этой же машины получил травмы, его госпитализировали», — рассказала порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

По факту аварии проводят проверку. Устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Анапа ДТП
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