В Анапе в ДТП с двумя легковушками и грузовиком погиб парень

В Анапе 3 ноября произошла авария с участием трех автомобилей

ДТП случилось в 23:15 на пересечении улиц Владимирской и Шевченко. По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля Lada Priora на перекрестке столкнулся с машиной Merсedes, а затем с грузовиком MAN.

«В результате скончался 22-летний пассажир отечественной легковушки. Водитель этой же машины получил травмы, его госпитализировали», — рассказала порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

По факту аварии проводят проверку. Устанавливают причины и обстоятельства происшествия.