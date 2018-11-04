В Северной Осетии трое мужчин получили ножевые ранения во время массовой драки в кафе

Во Владикавказе 3 ноября произошла массовая драка в кафе

Инцидент произошел в кафе, расположенном на проспекте Доватора. По предварительной информации, трое мужчин получили ножевые ранения.

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых. По факту происшествия возбудили уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает «Регион online» со ссылкой на МВД по Северной Осетии.