В Ростове при пожаре в многоэтажке спасли двух человек

В Ростове-на-Дону 4 октября в многоквартирном доме произошел пожар

Заявка о возгорании поступила спасателям в 2:59. Им сообщили, что горит дом на улице Максима Горького, 270.

На место происшествия выехали пожарные и установили, что площадь возгорания составляет 15 кв. метров. Пожар потушили в 3:25. Удалось спасти двух жильцов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

В тушении принимали участие 24 человека и шесть машин.