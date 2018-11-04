В Ростове при пожаре в многоэтажке спасли двух человек
Ростовская область Оксана Васильченко
В Ростове-на-Дону 4 октября в многоквартирном доме произошел пожар
Заявка о возгорании поступила спасателям в 2:59. Им сообщили, что горит дом на улице Максима Горького, 270.
На место происшествия выехали пожарные и установили, что площадь возгорания составляет 15 кв. метров. Пожар потушили в 3:25. Удалось спасти двух жильцов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
В тушении принимали участие 24 человека и шесть машин.
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