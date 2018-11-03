Гендиректора Васюринского мясокомбината судят за хищение госсубсидий

Первомайский районный суд Краснодара приступил к слушаниям дела гендиректора и совладельца ООО «Васюринский мясоперерабатывающих комбинат (ВМПК)» Александра Куткова, обвиняемого в хищении субсидий на десятки миллионов рублей

Куткову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, в 2009 году он похитил средства целевой программы «Развитие молочного и мясного скотоводства», которые выделялись из федерального и краевого бюджетов. Для этого он поручил подчиненным предоставить в департамент сельского хозяйства Кубани подложные документы о приобретении 113 голов крупного рогатого скота. Таким образом были похищены 35,9 млн рублей.

Бизнесмен находится под подпиской о невыезде. По словам его адвоката, вины он не признает. Защитник заявил, что скот был действительно закуплен, но содержался на площадке ВМПК в соседнем районе, передает «Интерфакс».

Васюринский мясокомбинат — крупный производитель мясной и молочной продукции в регионе. Весной 2018 года Россельхозбанк инициировал в отношении предприятия процедуру банкротства. Суть претензий не раскрывается, однако в материалах арбитража отмечается, что банк подал 17 исков о взыскании с ВМПК суммарно почти 800 млн рублей задолженности по кредитным договорам. Часть производств прекратили после досрочного погашения задолженности, часть производств урегулировалась мировыми соглашениями.