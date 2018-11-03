В Кисловодске из ресторана эвакуировали 50 человек

Ставропольский край

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В Ставропольском крае 2 ноября произошло короткое замыкание в ресторане «Высота»

«Ничего не горело, произошло короткое замыкание без распространения. Посетителей эвакуировали», — рассказал NewsTracker руководитель пресс-службы краевого управления МЧС Олег Дегтярев. 

По данным ГТРК «Ставрополье», спасатели получили сообщение о задымлении в ресторане «Высота». Всех посетителей и персонал — около 50 человек — попросили покинуть помещение. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что произошло короткое замыкание. Никто не пострадал. 

Как сообщали Юга.ру, 3 ноября в Краснодаре спасатели потушили пожар площадью 800 кв. метров. 

Кисловодск МЧС Пожароопасность
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