В Кисловодске из ресторана эвакуировали 50 человек

В Ставропольском крае 2 ноября произошло короткое замыкание в ресторане «Высота»

По данным ГТРК «Ставрополье», спасатели получили сообщение о задымлении в ресторане «Высота». Всех посетителей и персонал — около 50 человек — попросили покинуть помещение. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что произошло короткое замыкание. Никто не пострадал.