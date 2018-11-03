В Краснодаре потушили крупный пожар на улице Гагарина

Краснодарский край

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В Краснодаре 3 ноября произошло возгорание площадью 800 кв. метров

Спасатели в 2:18 получили сообщение о том, что на улице Гагарина, 79/2 загорелся магазин. Прибывшие на место в 2:25 сотрудники МЧС установили, что горит одноэтажное здание. 

В 4:20 возгорание площадью 800 кв. метров удалось локализовать, в 5:53 пожар ликвидировали. В тушении участвовали 73 спасателя и 25 машин. 

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 28 октября произошел пожар в частном доме, пострадали несколько человек. 

Краснодар МЧС Пожары
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