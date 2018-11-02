Ростовский цирк открыли после устранения нарушений пожарной безопасности спустя полгода
Ростовский цирк открыли после устранения нарушений пожарной безопасности спустя полгода
Финансовый директор цирка Наталья Шульга сообщила, что практически все нарушения пожарной безопасности устранены. Росгосцирк выделял филиалу около 15 млн рублей на эти цели.
«Сегодня цирк полностью безопасен. Практически все нарушения устранены. В том числе установлены системы пожаротушения, сигнализация, дымоудаление. Цирк прошел проверку Госпожнадзора и неделю назад открылся», — цитирует Шульгу «Интерфакс».
Она уточнила, что часть работ продолжается: в частности, осталось покрасить часть эвакуационных выходов, установить новые двери в зрительный зал.
Руководитель также сообщила, что в будущем цирк ждет реставрация. Учреждение ждет выделения средств из федерального бюджета на ремонт.
Шульга также прокомментировала сокращение должности директора цирка. Теперь, по ее словам, им будет управлять руководитель.
«В Росгосцирке идет администрирование и монетизация управленческих кадров. Теперь в ряде филиалов вместо директоров будут руководители», — сказала она.
Как писали Юга.ру, в феврале городской цирк Ростова находился под угрозой закрытия из-за несоответствия нормам пожарной безопасности. В апреле цирк приостановил работу для устранения проблем.
На прошлой неделе стало известно, что в цирке сократили должность директора. Об этом сообщил Дмитрий Резниченко, который занимал этот пост с 2014 года. По его словам, здание цирка ни разу капитально не ремонтировалось в течение 60 лет, требуется масштабная реконструкция, о чем он неоднократно заявлял.
Резниченко подал иск в суд, так как считает сокращение незаконным.
В пресс-службе Росгосцирка в свою очередь уточнили, что Резниченко предложили покинуть должность из-за выявленных в учреждении серьезных финансовых нарушений, передает ТАСС. По результатам финансовой проверки в ростовском филиале была введена должность финансового директора, на которую была назначена занимавшая должность директора Курского государственного цирка Наталья Шульга.
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