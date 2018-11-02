На Дону задержали партию просроченного мяса, предназначенного для школы-интерната

В Ростовской области задержали более 100 кг просроченного мяса, которое предназначалось для учащихся школы-интерната

Автомобиль с продукцией задержали полицейские и сотрудники государственной ветеринарной службы на въезде в Гуково.

«В общей сложности в автомобиле обнаружено свыше 100 кг мяса. Исходя из маркировки на этикетке, срок годности говядины на момент проверки истек. При этом грузовое отделение автомобиля не было оборудовано средствами, позволяющими соблюдать температурный режим транспортировки и хранения замороженной и охлажденной продукции», — рассказали «Интерфакс-Юг» в пресс-центре управления ветеринарии региона.

Обнаруженное мясо в автомобиле уже было разморожено и начало портиться, отметили в ведомстве.

«При этом куски мяса лежали вместе с овощами и куриными яйцами, что также является нарушением», — добавил представитель ведомства.

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