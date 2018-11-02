Модельное агентство Oldushka проведет в Сочи кастинг среди пожилых

В Сочи 16 ноября проведут кастинг среди людей старшего поколения Oldushka, которые хотят стать участниками фотопроекта

Отбор состоится в рамках общероссийского форума «Декада зрелого возраста», который проведут на курорте в ноябре.

Кастинг проведет основатель первого в России агентства возрастных моделей Oldushka Игорь Гавар. Модели этого агентства снимаются для крупных российских модных изданий, становятся лицами рекламных кампаний разных брендов, сотрудничают с дизайнерами.

Отбор моделей пройдет 16 ноября с 14:40 до 16:40. Кандидатам нужно прийти в повседневной одежде, желательно нейтральной, спокойных цветов. По результатам кастинга отберут несколько человек, которые после окончания форума (19-20 ноября) станут героями профессиональной фотосьемки.

Имена участников, отобранных для проекта, назовут на торжественном закрытии слета народных университетов 17 ноября в 10:00, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.