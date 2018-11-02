В Ростове будут судить женщину, которая без ведома подруги продала ее квартиру

Ростовская область

Распечатать

В Ростове-на-Дону за мошенничество будут судить 57-летнюю местную жительницу

По данным следствия, в апреле 2016 года женщина обманула свою знакомую. Она рассказала, что у нее тяжелое материальное положение и попросила оформить краткосрочный договор залога квартиры подруги для получения денег.

Злоумышленница пообещала, что через нескольких месяцев погасит долг и снимет из-под залога недвижимость. Также она заверила, что выплатит за пользование деньгами 10% от суммы залога. Приятельница согласилась, а женщина подыскала через агентство недвижимости покупателя и продала квартиру за 3,1 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Сейчас дело направили в суд, сообщила 2 ноября пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Мошенничество Суд
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Путин предложил вернуть ГРУ
На Дону задержали партию просроченного мяса, предназначенного для школы-интерната
Модельное агентство Oldushka проведет в Сочи кастинг среди пожилых
В Ростове будут судить женщину, которая без ведома подруги продала ее квартиру
В Брюховецком районе на обновление дома культуры потратили 2 млн рублей
Адыгея выиграла конкурсы Минобрнауки РФ на 500 млн рублей

Лента новостей

Статьи Партнерский

Как после 17 лет в очках и линзах я решилась на коррекцию зрения

Личный опыт фотографа Юга.ру

Статьи

В Геленджике начался фестиваль гуманной педагогики

Четыре принципа воспитания от Шалвы Амонашвили

Статьи

Курс по выживанию в дикой природе, открытие сезона в Приэльбрусье, йога-интенсив

Чем заняться в выходные 3-5 ноября, подборка Эволюции Юга.ру

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале