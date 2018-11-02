В Ростове будут судить женщину, которая без ведома подруги продала ее квартиру

В Ростове-на-Дону за мошенничество будут судить 57-летнюю местную жительницу

По данным следствия, в апреле 2016 года женщина обманула свою знакомую. Она рассказала, что у нее тяжелое материальное положение и попросила оформить краткосрочный договор залога квартиры подруги для получения денег.

Злоумышленница пообещала, что через нескольких месяцев погасит долг и снимет из-под залога недвижимость. Также она заверила, что выплатит за пользование деньгами 10% от суммы залога. Приятельница согласилась, а женщина подыскала через агентство недвижимости покупателя и продала квартиру за 3,1 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Сейчас дело направили в суд, сообщила 2 ноября пресс-служба прокуратуры Ростовской области.