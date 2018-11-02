В Брюховецком районе на обновление дома культуры потратили 2 млн рублей
В Брюховецком районе в доме культуры имени Петрика обновили оборудование
Для ДК закупили новое звуковое и сценическое оборудование. Всего на модернизацию потратили более 2 млн рублей. Техническое обновление сделали по федеральному проекту «Культура малой родины».
«В ДК закуплено современное видео- и сценическое оборудование. Теперь, например, у нас много микрофонов. Мы можем проводить более масштабные мероприятия на высоком уровне», — рассказала директор дома культуры Лилия Леушина.
Всего в Краснодарском крае по программе «Культура малой родины» модернизируют 31 дом культуры, обновляют техоборудование и репертуар в пяти театрах. На реализацию проекта из бюджетов всех уровней выделили более 82 млн рублей, сообщила 2 ноября пресс-служба администрации Брюховецкого района.
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