В Брюховецком районе на обновление дома культуры потратили 2 млн рублей

В Брюховецком районе в доме культуры имени Петрика обновили оборудование

Для ДК закупили новое звуковое и сценическое оборудование. Всего на модернизацию потратили более 2 млн рублей. Техническое обновление сделали по федеральному проекту «Культура малой родины».

«В ДК закуплено современное видео- и сценическое оборудование. Теперь, например, у нас много микрофонов. Мы можем проводить более масштабные мероприятия на высоком уровне», — рассказала директор дома культуры Лилия Леушина.

Всего в Краснодарском крае по программе «Культура малой родины» модернизируют 31 дом культуры, обновляют техоборудование и репертуар в пяти театрах. На реализацию проекта из бюджетов всех уровней выделили более 82 млн рублей, сообщила 2 ноября пресс-служба администрации Брюховецкого района.