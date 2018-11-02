На Ставрополье осудили мужчину, который пытался пронести на вокзал гранату

Суд Минеральных Вод вынес приговор местному жителю, который пытался пронести на территорию железнодорожного вокзала взрывное устройство

Суд установил, что в мае 2017 года на ж/д вокзале в Минводах во время досмотра багажа и ручной клади у одного из пассажиров обнаружили взрывное устройство.

Эксперты заключили, что это была ручная граната в комплекте со взрывателем. Такое устройство относится к категории боеприпасов ближнего боя. Полицейские задержали мужчину и изъяли взрывное устройство.