На Ставрополье осудили мужчину, который пытался пронести на вокзал гранату

Ставропольский край

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Суд Минеральных Вод вынес приговор местному жителю, который пытался пронести на территорию железнодорожного вокзала взрывное устройство

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Суд установил, что в мае 2017 года на ж/д вокзале в Минводах во время досмотра багажа и ручной клади у одного из пассажиров обнаружили взрывное устройство.

Эксперты заключили, что это была ручная граната в комплекте со взрывателем. Такое устройство относится к категории боеприпасов ближнего боя. Полицейские задержали мужчину и изъяли взрывное устройство.

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В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконное хранение и ношение взрывных устройств).

Минераловодский городской суд 2 ноября признал его виновным и приговорил к 1,5 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. 

Взрыв Прокуратура
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