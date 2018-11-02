Власти Ростова хотят купить сцену для парка «Левобережный» за 13,5 млн рублей

Управление культуры Ростова-на-Дону потратит на покупку разборной сцены 13,5 млн рублей

Конструкцию хотят установить в парке «Левобережный». Источником финансирования указан бюджет Ростова. Сцена должна быть покрыта антикоррозийным порошком и оснащена четырьмя боковыми лестницами. Подрядчику нужно привозить ее в парк по будням и выставлять с 9:00 до 18:00, написано на сайте госзакупок.

Заявки на участие в конкурсе по поиску подрядчика принимают до 15 ноября. Победителя определят 19 ноября.

Как сообщали Юга.ру, власти Ростова-на-Дону планируют установить в парке «Левобережный» ледовый каток за 49,2 млн рублей.