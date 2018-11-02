Власти Ростова хотят купить сцену для парка «Левобережный» за 13,5 млн рублей
Управление культуры Ростова-на-Дону потратит на покупку разборной сцены 13,5 млн рублей
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Конструкцию хотят установить в парке «Левобережный». Источником финансирования указан бюджет Ростова. Сцена должна быть покрыта антикоррозийным порошком и оснащена четырьмя боковыми лестницами. Подрядчику нужно привозить ее в парк по будням и выставлять с 9:00 до 18:00, написано на сайте госзакупок.
Заявки на участие в конкурсе по поиску подрядчика принимают до 15 ноября. Победителя определят 19 ноября.
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