Власти Ростова хотят купить сцену для парка «Левобережный» за 13,5 млн рублей

Ростовская область

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Управление культуры Ростова-на-Дону потратит на покупку разборной сцены 13,5 млн рублей

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Конструкцию хотят установить в парке «Левобережный». Источником финансирования указан бюджет Ростова. Сцена должна быть покрыта антикоррозийным порошком и оснащена четырьмя боковыми лестницами. Подрядчику нужно привозить ее в парк по будням и выставлять с 9:00 до 18:00, написано на сайте госзакупок. 

Заявки на участие в конкурсе по поиску подрядчика принимают до 15 ноября. Победителя определят 19 ноября. 

Как сообщали Юга.ру, власти Ростова-на-Дону планируют установить в парке «Левобережный» ледовый каток за 49,2 млн рублей. 

Парки Ростов-на-Дону
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