Пострадавших при взрыве в дагестанской спортшколе выписали из больницы

Дагестан, Вся Россия

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Работники ожогового центра Приволжского исследовательского медицинского университета завершили лечение двух подростков, пострадавших при взрыве в спортзале в Дагестане

По словам пресс-секретаря университета Алексея Никонова, дети вылетят из Нижнего Новгорода в Махачкалу 2 ноября. 

«Сегодня двух ребят выписали, у них уже взяты билеты на самолет. Сегодня они улетают в Махачкалу. Лечение прошло успешно, остались незначительные повреждения, которые вполне могут лечить уже доктора в Махачкале», — цитирует ТАСС Никонова. 

Как сообщали Юга.ру, 2 октября в Левашинском районе Дагестана в школе произошел взрыв, пострадали пятеро учеников. Троих из них доставили в ожоговый центр Нижнего Новгорода. Двое пострадавших оказались не транспортабельны, они скончались в Дагестане 9 октября. На следующий день скончался один из школьников, доставленных в Нижний Новгород. 

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