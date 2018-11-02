Пострадавших при взрыве в дагестанской спортшколе выписали из больницы

Работники ожогового центра Приволжского исследовательского медицинского университета завершили лечение двух подростков, пострадавших при взрыве в спортзале в Дагестане

По словам пресс-секретаря университета Алексея Никонова, дети вылетят из Нижнего Новгорода в Махачкалу 2 ноября.

«Сегодня двух ребят выписали, у них уже взяты билеты на самолет. Сегодня они улетают в Махачкалу. Лечение прошло успешно, остались незначительные повреждения, которые вполне могут лечить уже доктора в Махачкале», — цитирует ТАСС Никонова.