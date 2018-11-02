В выходные на Кубани будет солнечно и тепло

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 3 и 4 ноября

По данным Краснодарского гидрометцентра, в субботу на Кубани осадков не ожидается, в воскресенье местами будет туман, небольшой дождь, морось. Ночью температура опустится до 2-7 °С, в юго-восточных предгорьях до -2 °С, днем будет 12-17 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. 4 ноября ветер ослабнет 3-8 м/с.