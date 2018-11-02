В выходные на Кубани будет солнечно и тепло
Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 3 и 4 ноября
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По данным Краснодарского гидрометцентра, в субботу на Кубани осадков не ожидается, в воскресенье местами будет туман, небольшой дождь, морось. Ночью температура опустится до 2-7 °С, в юго-восточных предгорьях до -2 °С, днем будет 12-17 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. 4 ноября ветер ослабнет 3-8 м/с.
На Черноморском побережье без осадков. Ночью термометры покажут 7-12 °С, днем воздух прогреется до 17-22 °С. Ветер 6-11 м/с, местами 12-14 м/с.
Температура морской воды в Ейске, Приморско-Ахтарске и Темрюке — 10-12 °C, на отрезке от Анапы до Сочи — 17-20 °C.
В Краснодаре в выходные сохранится ясная погода. Ночью похолодает до 4 °C, днем прогнозируют 16 °C. В субботу ветер будет дуть со скоростью 2-4 м/с, в воскресенье ожидается штиль.
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