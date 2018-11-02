Жительница Волгодонска прислала в колонию запрещенные таблетки в сале
В Шахтах 1 ноября сотрудники колонии пресекли попытку передачи осужденному запрещенных предметов
В посылке, которую прислала жительница Волгодонска, был кусок сала. В нем сотрудники учреждения нашли 160 таблеток лекарственного препарата из группы опиатов, сообщили 2 ноября в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.
Таблетки направили на экспертизу. По факту происшествия проводится проверка.
Как сообщали Юга.ру, жительница Ростова пыталась передать в СИЗО № 1 наркотики в вафлях. В апреле в Адыгее сотрудники колонии при досмотре посылки в начинке шоколадных конфет нашли наркотики. В Краснодарском крае в июле женщина хотела передать в колонию чернослив с героином.
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