В «Сочи Парке» состоится гала-концерт всероссийского фестиваля «Город счастья»

В тематическом парке «Сочи парк» 4 ноября устроят гала-концерт Всероссийского фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Город счастья — 2018»

Фестиваль «Город счастья» будет проходить на курорте со 2 по 5 ноября.

В творческом конкурсе участвуют более 200 артистов от 7 до 22 лет из разных регионов России. Они выступят в номинациях «Хореография», «Вокал», «Инструментальное исполнительство» и «Театральное искусство». В состав жюри под председательством народного артиста России Бедроса Киркорова вошли известные хореографы, вокалисты, режиссеры, артисты, педагоги учебных заведений.

Участников ждет соревновательная часть и специально организованные творческие встречи.

«Мероприятия заключительного конкурсного дня стартуют в "Сочи Парк Арене" 4 ноября в 10:30, в 16:00 будут объявлены победители и начнется финальный концерт. Вход для гостей "Сочи Парка" свободный», — рассказали в пресс-службе «Сочи Парка».

Открытый всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Город счастья — 2018» стал частью масштабного творческого проекта поощрения юных талантов, реализованного в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)» при поддержке Министерства культуры РФ. Многие конкурсанты, принимающие участие в нем, — лауреаты конкурсов, участники российских и международных творческих проектов.