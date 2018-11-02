Житель Армавира сделал в Отрадненском районе 25 тайников с героином

В Отрадненском районе задержали 41-летнего мужчину, который пытался сбыть партию героина

Мужчина приехал из Армавира. При личном досмотре у него изъяли мобильный телефон, в котором были 25 адресов тайников и фотографии свертков. Полицейские проверили все адреса и нашли там пакетики с веществом белого цвета. Экспертиза показала, что изъятое средство — героин. Его масса составила более 19 граммов.

Правоохранители установили, что задержанный через интернет нашел подработку наркокурьером и забрал партию героина в Армавире для дальнейшего сбыта в станице Отрадной.

В отношении армавирца возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Ему грозит до двадцати лет лишения свободы. Сейчас мужчина арестован, расследование дела продолжается, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.