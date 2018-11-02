На Кубани женщина хотела расплатиться за убийство мужа машиной ВАЗ-21120
В Красноармейском районе женщину обвиняют в приготовлении к убийству мужа
По данным следствия, 59-летняя местная жительница попросила своего знакомого убить ее 52-летнего мужа. Она объяснила это тем, что у них сложные взаимоотношения и она устала от брака. Мужчина согласился совершить преступление, однако сообщил об этом в правоохранительные органы.
После этого женщина встретилась с предполагаемым убийцей, в роли которого выступил сотрудник полиции. Она передала ему 10 тыс. рублей в качестве аванса. После этого правоохранители инсценировали убийство ее мужа и предоставили заказчице фотографии. Решив, что супруг мертв, женщина передала исполнителю подписанный договор купли-продажи своего автомобиля ВАЗ-21120, после чего ее задержали.
В инсценировке участвовали сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ОМВД России по Красноармейскому району.
Женщину заключили под стражу. Ее обвиняют по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Подстрекательство к приготовлению к убийству по найму). Расследование дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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