Под Новороссийском 3,5 тыс. птиц погибли при пожаре на ферме

В пригороде Новороссийска ранним утром 2 ноября произошел пожар на территории крестьянско-фермерского хозяйства

В 4:38 спасателям сообщили о возгорании склада на улице Курганной в станице Натухаевской.

В 6:55 пожарные потушили огонь на площади 200 кв. метров, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ферма, на которой произошел пожар, занималась выращиванием, переработкой и реализацией мяса птицы. Возгорание произошло в ангаре, где находилось пять цехов. В итоге погибли 3 тыс. перепелок и 500 кур. Огонь уничтожил технику, оборудование, машину и трактор.

Предварительной версией пожара стал поджог, сообщил старший дознаватель отдела надзорной деятельности по Новороссийску Дильшод Салахитдинов «Нашей газете — Новороссийск».