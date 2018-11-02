Под Новороссийском 3,5 тыс. птиц погибли при пожаре на ферме
В пригороде Новороссийска ранним утром 2 ноября произошел пожар на территории крестьянско-фермерского хозяйства
В 4:38 спасателям сообщили о возгорании склада на улице Курганной в станице Натухаевской.
В 6:55 пожарные потушили огонь на площади 200 кв. метров, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ферма, на которой произошел пожар, занималась выращиванием, переработкой и реализацией мяса птицы. Возгорание произошло в ангаре, где находилось пять цехов. В итоге погибли 3 тыс. перепелок и 500 кур. Огонь уничтожил технику, оборудование, машину и трактор.
Предварительной версией пожара стал поджог, сообщил старший дознаватель отдела надзорной деятельности по Новороссийску Дильшод Салахитдинов «Нашей газете — Новороссийск».
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