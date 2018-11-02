В Нальчике мужчину подозревают в сексуальном насилии над восьмилетним мальчиком

Кабардино-Балкария

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В Кабардино-Балкарии местного жителя подозревают в совершении насильственных действий в отношении ребенка

По версии следствия, с 9 июля по 29 августа 2016 года подозреваемый жил с женщиной и ее восьмилетним сыном. Он неоднократно совершил в отношении мальчика действия сексуального характера. Ребенок рассказал о случившемся матери после того, как она рассталась с мужчиной. 

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). 

Мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике. 

Как писали Юга.ру, на Ставрополье будут судить мужчину за насилие над семилетней дочкой и сыном-инвалидом. 

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