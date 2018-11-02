На Ставрополье в ДТП пострадали семь пассажиров автобуса

Ставропольский край

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В Ставропольском крае 1 ноября произошло ДТП с автобусом, в котором пострадали семь человек

Авария случилась в 20:45 на трассе Невинномысск — Эрсакон в районе хутора Воронежского. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2107 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Газель», которая ехала по маршруту Невинномыск — Новокувинск (Карачаево-Черкесская Республика), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

В результате ДТП семь пассажиров «Газели» доставили в больницу. Водители машин не пострадали.

В ГИБДД сообщили, что в микроавтобусе ехали сотрудницы одного из местных предприятий. Все пострадавшие получили ушибы и ссадины, пишет ТАСС.

ДТП Невинномысск
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На Ставрополье в ДТП пострадали семь пассажиров автобуса

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