На Ставрополье в ДТП пострадали семь пассажиров автобуса
В Ставропольском крае 1 ноября произошло ДТП с автобусом, в котором пострадали семь человек
Авария случилась в 20:45 на трассе Невинномысск — Эрсакон в районе хутора Воронежского. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2107 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Газель», которая ехала по маршруту Невинномыск — Новокувинск (Карачаево-Черкесская Республика), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
В результате ДТП семь пассажиров «Газели» доставили в больницу. Водители машин не пострадали.
В ГИБДД сообщили, что в микроавтобусе ехали сотрудницы одного из местных предприятий. Все пострадавшие получили ушибы и ссадины, пишет ТАСС.
Легендарный командир «ночных ведьм», в честь которой могут назвать аэропорт Краснодара
Самое интересное на «Ночи искусств — 2018» в Краснодаре 4 ноября
Чем заняться в выходные 3-5 ноября, подборка Эволюции Юга.ру
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.