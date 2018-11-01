Два жителя Ингушетии уехали в Чечню и пропали без вести

Полицейские Ингушетии объявили в розыск двоих пропавших без вести жителей республики

В пресс-службе МВД по Ингушетии сообщили, что 32-летний житель Сунжи Мусса Цечоев и его 34-летний родственник Ибрагим Гуцариев, живший в селе Кантышево Назрановского района 29 октября уехали в Чечню и не вернулись. У обоих мужчин были при себе мобильные телефоны и документы, удостоверяющие личность.

Приметы Муссы Цечоева: на вид 32 года, рост около 175 см, среднее телосложение, черные короткие прямые волосы, карие глаза. Был одет в синие джинсы и жилет, черно-белую клетчатую рубашку и черные кожаные туфли.