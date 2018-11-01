Два жителя Ингушетии уехали в Чечню и пропали без вести
Полицейские Ингушетии объявили в розыск двоих пропавших без вести жителей республики
В пресс-службе МВД по Ингушетии сообщили, что 32-летний житель Сунжи Мусса Цечоев и его 34-летний родственник Ибрагим Гуцариев, живший в селе Кантышево Назрановского района 29 октября уехали в Чечню и не вернулись. У обоих мужчин были при себе мобильные телефоны и документы, удостоверяющие личность.
Приметы Муссы Цечоева: на вид 32 года, рост около 175 см, среднее телосложение, черные короткие прямые волосы, карие глаза. Был одет в синие джинсы и жилет, черно-белую клетчатую рубашку и черные кожаные туфли.
Приметы Ибрагима Гуцариева: на вид 33 года, темные короткие волосы, карие глаза. Особые приметы: носит очки, на правой щеке родинка. Был одет в черную куртку с капюшоном, черную кепку с надписью и черные туфли.
Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить по телефонам +7 (8734) 55-20-06 или +7 (8734) 55-01-54.
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