В Кабардино-Балкарии в ДТП погибли два человека

В Терском районе Кабардино-Балкарской Республики 1 ноября произошло смертельное ДТП

Авария произошла в 13:30 на трассе Майский — Урожайное. По предварительным данным, 31-летний водитель машины BMW пытался обогнать «ВАЗ-21099», выехал на встречную полосу и столкнулся с Audi.

За рулем Audi находился 61-летний житель села Новая Балкария, он погиб в больнице. Его 59-летняя пассажирка скончалась на месте ДТП. Водителя и пассажира BMW госпитализировали.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кабардино-Балкарии.