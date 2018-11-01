В Кабардино-Балкарии в ДТП погибли два человека
В Терском районе Кабардино-Балкарской Республики 1 ноября произошло смертельное ДТП
Авария произошла в 13:30 на трассе Майский — Урожайное. По предварительным данным, 31-летний водитель машины BMW пытался обогнать «ВАЗ-21099», выехал на встречную полосу и столкнулся с Audi.
За рулем Audi находился 61-летний житель села Новая Балкария, он погиб в больнице. Его 59-летняя пассажирка скончалась на месте ДТП. Водителя и пассажира BMW госпитализировали.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кабардино-Балкарии.
Как писали Юга.ру, 1 ноября в Кабардино-Балкарии произошло ДТП с участием грузовика. КамАЗ наехал на двух инспекторов ДПС, которые работали на месте аварии, после чего врезался в машину скорой помощи.
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