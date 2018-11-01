В краснодарском микрорайоне «Губернский» построят детский сад на 300 мест

Партнерский Краснодарский край

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В краснодарском микрорайоне «Губернский» ведут строительство детского сада с яслями

Это будет второй детский в микрорайоне. Учреждение смогут посещать дети от двух до восьми лет. Он будет рассчитан на 300 мест. Здание оснастят всем необходимым оборудованием. Детсад планируют сдать в эксплуатацию в 2019 году, сообщили в пресс-службе компании «ЮгСтройИнвест».

На месте строительства 1 ноября побывал мэр Евгений Первышов. Глава города оценил идею проекта и отметил, что мэрия будет готовиться к приобретению этого дошкольного учреждения.

«Этот детский сад станет уже шестым образовательным учреждением, возведенным нашей компанией в городе. Мы создаем микрорайоны, в которых комфортно жить всей семьей, в которых все необходимое есть поблизости», — сказал главный инженер компании «ЮгСтройИнвест» Владимир Скориков.

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» за 15 лет своей деятельности возвела и ввела в эксплуатацию девять детских садов и две школы. Сейчас строят пять детских садов и две школы.

ГК «ЮгСтройИнвест» Детские сады Евгений Первышов Строительство
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