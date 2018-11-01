Компанию АСК наградили золотым знаком «Надежный застройщик России»

Группа компаний АСК из Краснодара стала обладателем золотого знака общественного контроля «Надежный застройщик России 2018»

Церемония награждения состоялась 1 ноября в рамках Всероссийского саммита «Надежный застройщик России 2018». Мероприятие прошло во «Дворце конгрессов» в Санкт-Петербурге, организатором выступил Фонд развития механизмов гражданского контроля (Фонд РМГК).

Награду «Надежный застройщик России 2018» присуждают лучшим строительным компаниям страны по результатам гражданского и государственного контроля. В течение года Фонд собирает информацию о застройщиках из открытых источников, в отделах продаж, с помощью «тайных покупателей», от уполномоченных органов субъектов Федерации, которые контролируют долевое строительство. Также Фонд проверяет, соблюдает ли компания права и интересы дольщиков.

«На награду номинируются застройщики, объекты которых имеют максимальные показатели надежности. Обязательное условие участия — отсутствие к компании претензий как со стороны контролирующих органов, так и со стороны покупателей. Эта награда подтверждает, что объекты, возводимые АСК, являются домами с минимальными рисками для дольщиков. Наша компания делает ставку на качественное и надежное жилье по доступным ценам», — прокомментировала гендиректор АСК Инна Шестаченко.

Группа компаний АСК занимается строительством недвижимости в Краснодарском крае с 2012 года. За шесть лет застройщик ввел в эксплуатацию более 50 домов общей площадью более 700 тыс. кв. метров.

В 2018 году АСК планирует сдать рекордное количество жилья — более 170 кв. метров. Это в 2,5 раза выше показателей за 2017 год.