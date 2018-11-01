В Краснодаре семейная пара за деньги регистрировала маломерные суда

Краснодарский край

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В Краснодаре женщина просила мужа регистрировать лодки за деньги, против пары возбудили уголовные дела

По версии следствия, в феврале 2018 года 32-летняя женщина обратилась к своему мужу, который являлся начальником отдела государственной регистрации судов ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря». Она попросила супруга за деньги ускоренно подтвердить ежегодную регистрацию пяти маломерных судов ее знакомого. За это женщина получила 58 тыс. рублей, из которых 20 тыс. рублей отдала мужу.

Позже мужчина снова помог своей жене и зарегистрировал еще два судна, выдав при этом судовые билеты ее знакомому. За это женщина получила 69 тыс. рублей, при этом 40 тыс. рублей она отдала мужу.

Против женщины возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 291.1 и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве). Против ее супруга возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 290 и ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки), сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.

Взятка Деньги Краснодар Судоходство Черное море
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