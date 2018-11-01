Под Ростовом на площади 500 кв. м. загорелся камыш

Между Ростовом-на-Дону и Батайском 1 ноября произошло крупное возгорание камыша

Сообщение о том, что на площади 500 кв. м. горит камыш, поступило спасателям в 13:13. Сейчас на месте происшествия работает одна пожарная бригада.

В результате возгорания никто не пострадал. Угрозы жилым строениям нет. Причину пожара устанавливают, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.