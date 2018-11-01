В Дагестане на трассе загорелся автомобиль, есть пострадавшие

Дагестан

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В Хасавюртовском районе Дагестана 1 ноября произошло ДТП, в котором пострадали пять человек

В 12:00 спасатели получили сообщение о том, что на федеральной трассе «М-29» произошло возгорание автомобиля «ВАЗ-21099». По данным МЧС, это случилось в результате ДТП. 

Имеются пострадавшие, которых доставили в центральную районную больницу Хасавюрта с повреждениями средней степени тяжести, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Дагестан. 

«Предварительно, пострадали пять человек, трое из которых несовершеннолетние. Обстоятельства аварии уточняются», — рассказали в пресс-службе МВД по региону «Молодежи Дагестана».

Как сообщали Юга.ру, 21 октября в Дагестане произошло смертельное ДТП с участием самосвала. 

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